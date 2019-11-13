В Ревде принято решение о сносе памятника вождю

16:59 | 13.11.2019

Фото: МК-УРАЛ

В Ревде демонтируют памятник Владимиру Ленину в ходе реконструкции площади Победы. Об этом сообщает МК-Урал со ссылкой на областное правительство.



Решение о переносе памятника в строящийся Ленинский сквер приняли в мэрии Ревды. Собеседник «МК-Урал» заявил, что областные власти не могут говорить городской администрации, что делать с памятником. Также отмечается, что благодаря решению мэрии памятник вождю вернётся на историческое место, а именно – на улицу Ленина, где он и находился до переезда на площадь Победы.



Напомним, что скандал, связанный с переездом постамента, длится уже целый год. Мэрия приняла решение о переносе памятника Ленину в рамках благоустройства площади Победы. Часть города негативно восприняла данную идею и начала сбор подписей против переезда Ленина. Коммунисты даже устраивали митинг и пытались организовать референдум, в котором, однако, мэрия им отказала.



В результате в конфликт решили вмешаться областные власти. Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько летом на пресс-конференции заявил, что выступает против сноса всех памятников Ленину. А губернатор Евгений Куйвашев отметил, что после событий в екатеринбургском сквере у театра Драма в Ревде следует провести опрос граждан. Как сообщил Бидонько, 60% местных жителей высказались против переноса памятника вождю.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»