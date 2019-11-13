Сегодня в Екатеринбурге в авариях пострадали два ребенка

16:30 | 13.11.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге произошло два ДТП с участием детей. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Первая авария произошла на улице Ильича, 65 около 7:40. Как пояснили в ведомстве, водитель Mitsubishi выехал на перекресток на жёлтый сигнал светофора. В результате этого был совершен наезд на пешехода, переходившего проезжую часть на включившийся зелёный свет. От удара в аварии пострадала шестилетняя девочка. Ее госпитализировали в детскую горбольницу с ушибом мягких тканей грудной клетки.



В ГИБДД добавили, что в момент ДТП мама с ребенком шли в детский сад. Женщина стала переходить дорогу на зелёный вместе с дочкой, а машину не заметила.



Второе ДТП произошло на улице Артема, 1 в 10:50 . Водитель Chevrolet двигался по Сибирскому тракту и выехал на пешеходный переход, где сбил 10-летрпго мальчика. Его госпитализировали в 9-ю детскую больницу.



В Госавтоинспекции пешеходам напомнили, что перед переходом через проезжую часть следует убедиться, что рядом нет автомобилей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»