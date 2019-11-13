Екатеринбургский зоопарк объявил сбор игрушек для животных

16:01 | 13.11.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбургский зоопарк предлагает местным неравнодушным жителям принести игрушки для животных. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.



Для питомцев подойдут большие пластиковые канистры или бутыли, ведра, бочки (даже если они дырявые), детские подвесные качели, корзинки, мясом, куклы, и конструкторы с большими деталями. А орангутангу Захару понравятся пледы, пододеяльники и покрывала – главное, нерваные.



Принести подарки обитателям зоопарка можно во время работы питомника – с 10:00 до 19:00 в будние дни и до 20:00 в выходные. Оставить их нужно на входе, у контролёров.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»