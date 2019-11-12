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15:06 | 13.11.2019
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.
«Интернет вещей» МегаФон выделил в отдельное направление еще в 2016 году и активно его развивает. Сегодня более 10% от общего числа наших SIM-карт установлено именно в IoT-устройства – от детских часов и автомобильных мультимедийных систем до комплексных решений по мониторингу электросетей, ТЭЦ и систем «умного города». По итогам 2018 года выручка МегаФона от услуг IoT выросла на 52%, в этом году мы также ожидаем хороших темпов роста за счет цифровизации сферы ЖКХ и промышленности», — отметил Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.
По данным исследовательского агентства AC&M Consulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ – с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома должны быть оборудованы автоматизированными счетчиками электроэнергии.
Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.
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© «Вечерние ведомости»
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