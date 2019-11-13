Несколько домов Екатеринбурга остались без газа

14:52 | 13.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге отключили газ в нескольких жилых домах из-за плановых работ по контрольной опрессовке газопровода. Ограничения коснулись домов на Малышева, 40, Шарташской, 30, 46а, и 54, а также на Первомайской, 41, 43, 45 и Бажова, 75.



Как рассказали в пресс-службе газовой компании, вместе с испытанием газопровода специалисты АО «Екатеринбурггаз» проводят проверку задвижек и обслуживание кранов ввода в жилых домах по данным адресам. Все эти работы направлены на обеспечение безопасной и безаварийной поставки газа населению.



Общая протяженность испытуемого участка газопровода составляет 825 метров. Газ в жилые дома пустить должны уже завтра – утром 14 ноября.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»