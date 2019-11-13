Куйвашев прокомментировал спор между писателем и своим заместителем

14:22 | 13.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал спор между известным писателем Захаром Залепиным и вице-губернатором Сергеем Бидонько.



Куйвашев опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию поэта Бориса Рыжего вместе со строками его стихотворения «Всё, что взял у тебя, до копейки верну». Добавим, что больше никакие комментарии про литературный спор губернатор не высказывал.



Напомним, что накануне писатель Прилепин опубликовал в соцсети пост, где раскритиковал культурный уровень заместителя губернатора Бидонько и других свердловских чиновников.



В сентябре екатеринбуржцы предложили назвать несколько скверов уральской столицы в честь известных поэтов Бориса Рыжего и Ильи Кормильцева. Однако администрация города ответила на такое предложение отказом. Так, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что, следуя такой тенденции, в городе может появиться и сквер имени Тимати.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»