На Урале поезд насмерть сбил женщину

12:38 | 13.11.2019

Фото: pskovrail.ru

Накануне днём на Урале на перегоне Подволошная-Первоуральск под колёса грузового поезда угодила 31-летняя женщина.



Женщина находилась в колее железнодорожного пути. Машинист заметил её, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных топам пострадавшая скончалась на месте.



В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Они уже осмотрели место происшествия и опросили работников локомотивной бригады и родственников погибшей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Напомним, вчера поезд сообщением Нижний Тагил — Азиатская сбил 80-летнюю женщину.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»