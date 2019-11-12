В Екатеринбурге все желающие могут бесплатно проверить зрение

11:43 | 13.11.2019

Сегодня, 13 ноября, в Екатеринбурге на территории УрФУ на улице Мира, 19 проходит массовая профилактическая акция «Территория здоровья!».



До 18:00 волонтёры-медики Свердловского областного медицинского колледжа будут измерять уральцам давление и проводить мастер-классы по оказанию доврачебной помощи при неотложных состояниях.



Кроме того, все желающие могут пройти флюорографию, ЭКГ, раннюю диагностику заболеваний глаз и другие исследования, узнать уровень холестерина и глюкозы крови.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»