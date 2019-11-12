В Екатеринбурге конфликт между ТСЖ и жительницей пришлось решать через суд и приставов

Судебным приставам пришлось вмешаться в конфликт между товариществом собственников жилья и одной из собственниц квартир в многоквартирном доме на улице Самолетной в Екатеринбурге. Жительница МКД, собственница квартиры на 10 этаже самовольно возвела перегородку из пеноблоков на 11 техническом этаже, добавив тем самым к своей жилплощади на незаконные квадратные метры. Там она обустроила себе 3 комнаты и санузел.Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, ТСЖ обратилось в суд с требованием обязать женщину привести общедомовое имущество в прежнее (надлежащее) состояние. Суд удовлетворил требование соседей женщины. Нарушительницу обязали демонтировать конструкцию, вынести с территории технического этажа свое имущество – мебель, ковры, личные вещи, сантехнику, убрать радиаторы отопления и трубы водоснабжения, восстановить фасадную стену, однако исполнять решение суда она не торопилась.Судебным приставом-исполнителем был совершен выезд в адрес жительницы, дан срок для добровольного исполнения решения суда. Поскольку в установленный срок женщина так и его и не исполнила, демонтаж перегородки осуществлен в принудительном порядке. Женщине ничего не оставалось, как перенести личные вещи, технику, мебель и прочую бытовую утварь в свою законную однокомнатную квартиру.Жительнице вручено требование о восстановлении фасада стены в соответствии с архитектурным проектом, вынести строительный материал, образовавшийся в результате устранения стены с технического этажа, восстановить оконные проемы.