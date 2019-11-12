Мэрия Екатеринбурга изымет здание и земельный участок у регионального СУ СК под застройку

10:49 | 13.11.2019

Снимок: Яндекс.Панорамы

Здание Следственного отдела по Чкаловскому району города Екатеринбурга регионального СУ СК и земельный участок под ним изымут для муниципальных нужд. Соответствующе постановление подписал глава города Александр Высокинский. Речь идет о здании по ул. Московской, 158. Указанный район будет застраивать компания «Брусника».



Всего в постановлении значится 16 адресов в границах улиц Советских женщин – Московской – Шаумяна. Под изъятие попадает и земельный участок, где находится мини-пекарня «Грузинский лаваш» на Московской, 160.

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