В поликлинике Екатеринбурга родители с больными малышами стоят в многочасовой очереди

10:28 | 13.11.2019

В Первой детской больнице в Академическом районе Екатеринбурга родители стоят с малышами в многочасовой очереди.



Это коммерческая клиника, которая также обслуживает закрепленное за ней население по полису ОМС. Всего к больнице прикреплено почти 21 тысяча человек, то есть практически весь микрорайон.



По словам пациентов, в очереди приходится стоять от трёх до пяти часов. При этом маленькие дети болеют и тяжело переносят такое долгое поседение больницы.



Кроме того, родители отмечают, что на приёме работает один специалист, а из-за большого количества людей врач сокращает время осмотра до трёх минут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»