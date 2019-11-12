В Екатеринбурге на перекрёстке Волгоградской и Московской в сторону центра из-за аварии образовалась пробка

09:20 | 13.11.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня утром в Екатеринбурге на пересечении улиц Волгоградской и Московской произошла авария с участием трёх автомобилей.



По словам очевидцев, машины старались уместиться в два ряда, однако сделать им это не удалось – столкнулись. Из-за аварии на участке дороги в сторону центра образовалась пробка. Автомобили объезжают ДТП по одному ряду.



Точные причины аварии сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»