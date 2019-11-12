В столице Урала исчезнут все «Мегамарты»

20:59 | 12.11.2019

Фото: Яндекс.Карты

В уральской столице сеть гипермаркетов «Мегамарт» прекратит существование в привычном формате. Об этом рассказали в руководстве группы компаний «Дикси».



Планируется, что гипермаркеты «Магамарт» заменят на магазины-дискаунтеры «Дикси» и супермаркеты «Виктория».



Как рассказали в пресс-службе группы компаний «Дикси», новая система станет важным конкурентным преимуществом ГК и позволит оперативно реагировать на изменения потребностей покупателей, а также вызовы со стороны локальных конкурентов.



Добавим, что гипермаркеты «Мегамарт» исчезнут с улиц Екатеринбурга до конца 2019 года. Сейчас, по данным 2ГИС, в столице Урала работает 17 магазинов данной сети.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»