В Екатеринбурге обрушилась часть фасада строящегося здания

20:36 | 12.11.2019

Фото: инцидент Екатеринбург

Сегодня, 11 ноября, в Екатеринбурге у дома ЖК «Космонавтов, 11» обрушилась часть фасада. По словам очевидцев, что-то упало сверху и зацепило облицовку.



Как рассказали в пресс-службе ГК «ПИК», груз при подъёме зацепился за выступающие части фасада. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Работы по ремонту этой части здания будут закончены в пятницу.



Добавим, что согласно информации, размещённой на сайте застройщика, первый корпус ЖК должен быть сдан не позже 30 сентября следующего года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»