Неизменный декан журфака УрФУ Борис Лозовский покидает свой пост

20:16 | 12.11.2019

Фото: ura.ru

В конце ноября этого года неизменный декан факультета журналистики Уральского федерального университета Борис Лозовский покидает свой пост. Эту информацию подтвердил сам профессор.



Лозовский возглавляет журфак с ноября 1993 года. Его контракт истекает уже в конце этого месяца. По словам Лозовского, выборы нового декана ещё не назначены, а фамилии потенциальных преемников не названы.



Борис Лозовский сам окончил журфак в Уральском государственном университете в 1975 года. В общей сложности он возглавлял факультет более 30 лет: 1985 –1990 годы, а потом с осени 1993 года.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»