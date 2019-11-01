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«Екатеринбургский завод ОЦМ» требует с налоговиков 347 миллионов рублей
Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября.
Напомним, что в марте этого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из руководящего состава «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ, входит в ГК «Ренова» подконтрольную Виктору Вексельбергу). Еще три года назад налоговая инспекция предъявила претензии предприятию в связи с махинациями по НДС, после чего передала собранные материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Оперативники совместно с коллегами из ОЭБиПК Екатеринбурга начали проводить проверку, по итогам которой и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
© «Вечерние ведомости»
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