«Екатеринбургский завод ОЦМ» требует с налоговиков 347 миллионов рублей

19:59 | 12.11.2019

АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» намерено взыскать с налоговиков более 347 миллионов рублей. Предприятие обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области, требуя возвратить излишне взысканный налог в сумме 347 миллионов 773 тысячи рублей.



Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 20 ноября.



Напомним, что в марте этого года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из руководящего состава «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ, входит в ГК «Ренова» подконтрольную Виктору Вексельбергу). Еще три года назад налоговая инспекция предъявила претензии предприятию в связи с махинациями по НДС, после чего передала собранные материалы в УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области. Оперативники совместно с коллегами из ОЭБиПК Екатеринбурга начали проводить проверку, по итогам которой и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

© «Вечерние ведомости»