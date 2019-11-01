В Екатеринбурге высадят две тысячи деревьев на развязке Серафимы Дерябиной – Объездная

18:45 | 12.11.2019

Фото: Яндекс.Картинки

В Екатеринбурге планируется озеленить дорожное кольцо-развязку на перекрестке Серафимы Дерябиной – Объездной. Из городского бюджета на это власти планируют выделить 4,1 миллион рублей.



На сайте госзакупок опубликовали документацию, согласно которой на участке должны высадить около двух тысяч саженцев хвойных пород на месте деревьев, вырубленных во время строительства. Все работы необходимо завершить до 30 июня следующего года. Аукцион будет длиться до 21 ноября.



Напомним, реконструкцию кольца начали еще в октябре 2018 года. Открытие дороги откладывали несколько раз.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»