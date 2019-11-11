Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге возваращают горожанам

17:39 | 12.11.2019

Фото: ural.kp.ru

Депутаты городской думы Екатеринбурга одобрили заявление на возвращение земли под общее пользование в сквере у театра драмы.



Данное положительное решение приняли члены комиссии по землепользованию и застройке. Окончательно этот участок екатеринбуржцам отдадут во время следующего заседания гордумы на следующей неделе.



Напомним, что территория сквера с начала этого года носила статус зоны объектов религиозного назначения. Именно там должны были строить храм Святой Екатерины. Но из-за недельных протестов решение властей было изменено. На общегородском опросе выбрали новую площадку для строительства собора – Приборостроительный завод на Горького, 17.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»