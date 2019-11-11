На Урале под колёсами поезда погибла бабушка

16:58 | 12.11.2019

Сегодня днём, около 12:30, на 350-м км перегона «Сан-Донато — Лая» поезд сообщением Нижний Тагил — Азиатская сбил 80-летнюю женщину.



По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Локомотивная бригада пыталась предотвратить столкновение, экстренно затормозить и подать звуковые сигналы, однако избежать наезда не удалось, в результате чего женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.



В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводят осмотр места происшествия, опрашивают работников локомотивной бригады и очевидцев происшествия. Для установления причин смерти женщины назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»