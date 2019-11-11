В Екатеринбурге мужчина взял в аренду две квартиры и продал их, получив срок

15:43 | 12.11.2019

В Екатеринбурге вынесен приговор 23-х летнему жителю Астрахани, обвиняемому в мошенничестве с недвижимостью в уральской столице. По версии следствия, подсудимый продал две арендованные в Екатеринбурге квартиры по поддельным документам третьим лицам. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил 5 миллионов рублей. Мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.



В ходе следствия установлено, что осенью 2018 года мужчина арендовал в Екатеринбурге две квартиры, расположенные в доме № 124 на улице Чкалова и в доме № 151 на улице Краснолесья. При этом он потребовал у владельцев якобы для проверки документы, подтверждающие право собственности на недвижимость.



После заключения договора аренды обвиняемый изготовил поддельные правоустанавливающие документы на квартиры, и под видом хозяина жилплощади продал их ничего не подозревающим покупателям, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Потерпевшие обратились в полицию, после чего сотрудникам УМВД России по Екатеринбургу удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. Он был задержан 23 мая 2019 года в Москве оперативниками екатеринбургского уголовного розыска. Задержание прошло в аэропорту «Шереметьево», когда мужчина собирался вылететь в Астрахань.

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