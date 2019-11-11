Маленькие уральские синхронистки победили в турнире «Сердце волны» в Москве

15:12 | 12.11.2019

Фото: екатеринбургский центр плавания «Малахит»

Накануне маленькие екатеринбургские спортсменки вернулись домой с крупного московского турнира по синхронному плаванию «Сердце волны».



Тренер девочек Александр Новоселов рассказал, что на турнире присутствовало 720 участников из 40 команд Москвы и других городов.



«Наши спортсменки были на высоте, мы заняли первое место в групповой композиции, первое и третье места в комбинированной программе, первое и третье места в программе соло, первое, второе и третье места в программе дуэт, первое, второе и третье места в обязательной программе. Наш центр заработал больше всех медалей, и команда была награждена памятными подарками. Мы забрали почти все медали, привезли их целые сумки»,- сообщил Новосёлов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»