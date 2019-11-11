В Уральском институте МЧС отравились 13 курсантов

14:48 | 12.11.2019

Фото: fb.ru

Кишечная инфекция выявлена у 13 студентов Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России в Екатеринбурге. Сейчас решается вопрос об их госпитализации.



Чтобы оценить эпидимеческую ситуацию, сделать лабораторные анализы и принять противоэпидемические меры, на место выехали сотрудники Управления Роспотребнадзора по региону и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».



Напомним, В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище из-за вспышки менингита скончался 18-летний курсант Михаил Баранов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»