Четырёхдневная рабочая неделя возможно появится на свердловском предприятии «Уралхиммаш»

13:24 | 12.11.2019

На свердловском предприятии «Уралхиммаш» в будущем году возможен переход на четырёхдневную рабочую неделю, пишет Накануне.RU с ссылкой на отдел по связям с общественностью «Уралхиммаша».



С 13 января 2020 года по такому сокращенному графику будут работать сотрудники, относящиеся к категории «руководители, специалисты, служащие» следующих структурных подразделений: финансовой службы, дирекции персонала, дирекции материально-технического снабжения, дирекции продаж, а также некоторые вспомогательные службы, не задействованные в подготовке производства.



Отмечается, что производственные подразделения продолжат работать в режиме полной рабочей недели. Как и работники инженерных служб, задействованные в подготовке производства – конструкторы, технологи, работники службы качества.



«Данная мера не скажется на заказах, которые сейчас находятся в производстве. Все они будут выполнены в контрактные сроки и с надлежащим качеством»,- рассказали на предприятии.



Там отмечают, что в случае выполнения плана по контрактации на 2020 год режим сокращенной рабочей недели вводиться не будет, это именно превентивная мера с целью сокращения непроизводственных затрат.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»