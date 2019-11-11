В Екатеринбурге на полтора месяца закроют проезд по Библиотечной

12:59 | 12.11.2019

Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге из-за работ по прокладке сети водопровода по улице Библиотечной на полтора месяца закроют движение на участке дороги от Гагарина до Мира.



Работами займётся компания «Коммуникации и Технологии». Вновь движение откроется незадолго до нового года – 26 декабря.



Автовладельцев просят с пониманием относиться к проведению работ и заранее планировать свой маршрут. Объезжать закрытый участок дороги горожанам предлагается по улицам Педагогической – Мира.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»