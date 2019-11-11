Омбудсмен осудил ценовую политику Екатеринбургского цирка

12:25 | 12.11.2019

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков возмутился дороговизной билетов в цирк.



Мороков рассказал, что сейчас билет в цирк стоит 1,8 тысячи рублей. По его словам, это не предельная цена, ведь на некоторые представления билеты стоят и по 2,5 тысячи рублей. Мороков отметил, что при этом детских билетов в цирке нет. Семье из четверых человек поход в цирк может быть просто не по карману.



«Очевидно, что корень проблемы здесь заключается не в позиции конкретного директора цирка (надеемся, что Тамара Сергеевна будет так же активно отстаивать интересы детей и их родителей, как много лет это делал Анатолий Павлович), а в государственной политике, которую реализуют Росгосцирк и Министерство культуры РФ»,- резюмирует Мороков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»