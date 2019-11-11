Екатеринбургским школьникам рассказали о угрозе экстремизма

11:09 | 10.11.2019

В школе № 55 города Екатеринбурга стартовал проект региональной общественной организации «Центр профилактики правонарушений» под названием «Стоп экстремизм!», получивший поддержку на конкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций. Как сообщили организаторы, перед учениками седьмых — девятых классов выступил ветеран боевых действий, заместитель председателя СРОО «ЦПП» полковник в отставке Сергей Конов.



Он рассказал детям о том, что такое экстремизм, к чему он приводит, какие последствия ждут молодых людей, которые приобщаются к запрещенным в Российской Федерации течениям и явлениям экстремистского толка.



Также участие в мероприятии принял председатель СРОО «ЦПП» Кирилл Васильченко.

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