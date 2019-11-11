Жители Чкаловского района Екатеринбурга могут получить бесплатные детские путёвки в санаторий

11:26 | 12.11.2019

Фото: http://pavlik-08.ru/

В Екатеринбурге жители Чкаловского района Екатеринбурга могут получить бесплатные путёвки в санаторий «Талый Ключ» для детей от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. Период отдыха - с 23 ноября по 16 декабря 2019 года.



Обратиться за получением путёвки можно 12-13 ноября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, 14 ноября с 14:00 до 17:00 и 18-22 ноября с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в администрации района на улице 8 Марта, 177 в кабинете 317.



С собой нужно иметь свидетельство о рождении ребёнка (оригинал и копия), а также паспорт, если ему исполнилось 14 лет, паспорт родителя или законного представителя (оригинал и копии первой страницы и прописки), справка из школы или с места жительства, полученная в текущем месяце, а также справка формы 070-у (из лечебно-профилактического учреждения) о том, что ребёнку необходимо санаторное лечение.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»