«Не выспался просто»: в Екатеринбурге Hyundai перевернулся на бок

Сегодня утром в Екатеринбурге произошло интересное ДТП. На улице Юмашева, 6 на бок перевернулся Hyundai. Об этом сообщают подписчики группы «Типичный Екатеринбург».Что именно случилось – неизвестно, однако, судя по фотографиям, в аварии участвовали два автомобиля. В настоящее время все обстоятельства ДТП устанавливаются. Информации о пострадавших нет.Подписчики группы начали шутить о том, что автомобиль «ворочается во сне» или просто «не выспался». Один из подписчиков предположил, что водитель «хотел бочком протиснуться».