Программист из Екатеринбурга, страдающий радикулитом, незаконно отслужил в армии почти год

10:32 | 12.11.2019

Программисту из Екатеринбурга Павлу пришлось девять месяцев отслужить в армии, пока она доказывал незаконность призыва. Молодой человек страдает радикулитом.



В детстве Павел получил серьезную травму, которая спровоцировала компрессию спинномозгового нерва. Его мучили боли в спине и онемение конечностей. По медицинским показаниям молодому человеку была положена отсрочка от армии, однако во время прошлогоднего осеннего призыва его отправили на службу в Екатеринбург (Павел был женат, и по закону его не имели права отправлять далеко).



Молодой человек подал в суд на военкомат за незаконный призыв. Павла поместили в госпиталь для проверки диагноза. Там он провел семь месяцев, после чего врачи признали, что с его заболеванием служить нельзя. Недавно молодого человека комиссовали.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»