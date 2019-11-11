По факту смерти екатеринбуржца на борту самолёта начато расследование

09:46 | 12.11.2019

В Махачкале началась доследственная проверка по факту смерти екатеринбуржца на борту самолёта, который выполнял рейс «Сургут – Махачкала».



«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы происшествия, супруга погибшего. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,- сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.



По предварительным данным, 66-летний скончавшийся пассажир страдал онкозаболеванием.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»