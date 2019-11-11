Новости дня
09:37 | 12.11.2019
Минувшей ночью из вспыхнувшего дома на Урале спасли девять человек
На место происшествия на трёх пожарных машинах прибыли 11 человек личного состава. Из дома по лестничным маршам были эвакуированы восемь жителей, в том числе двое детей. Также одного человека спасли по автолестнице.
В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
12:59 | 12.11.2019
В Екатеринбурге на полтора месяца закроют проезд по Библиотечной
12:51 | 12.11.2019
«Пермская сетевая компания» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке
12:38 | 12.11.2019
Завершился прием заявок на конкурс по отбору инвестора для развития площадки ДК «Телта»
12:33 | 12.11.2019
Губернатор Максим Решетников провел открытый диалог со студентами пермского политеха
12:25 | 12.11.2019
Омбудсмен осудил ценовую политику Екатеринбургского цирка
11:58 | 12.11.2019
Ночью на улицах Перми работало 195 единиц техники и 242 дорожных рабочих
11:49 | 12.11.2019
В Ирбите вынесли приговор бывшему сотруднику «Уральской базы авиационной охраны лесов» за получение взятки
11:42 | 12.11.2019
Устранение последствий «ледяного дождя» второй раз за год будут обсуждать на пленарном заседании городской Думы
11:35 | 12.11.2019
Пермский фестиваль «САДЫ НАД КАМОЙ» стал лучшим событием года X Национальной премии по ландшафтной архитектуре
11:26 | 12.11.2019
Жители Чкаловского района Екатеринбурга могут получить бесплатные детские путёвки в санаторий
10:56 | 12.11.2019
«Не выспался просто»: в Екатеринбурге Hyundai перевернулся на бок
10:32 | 12.11.2019
Программист из Екатеринбурга, страдающий радикулитом, незаконно отслужил в армии почти год
10:11 | 12.11.2019
«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт матч с ХК «Сочи»
09:46 | 12.11.2019
По факту смерти екатеринбуржца на борту самолёта начато расследование
09:37 | 12.11.2019
Минувшей ночью из вспыхнувшего дома на Урале спасли девять человек
09:18 | 12.11.2019
Гендиректора «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова признали банкротом
09:06 | 12.11.2019
В Лесном объявлен сбор на поиск пропавшей бабушки
22:49 | 11.11.2019
В Свердловской области из-за аварии без газа остались 119 домов
22:28 | 11.11.2019
На перекрестке улицы Титова и Ремесленного переулка в Екатеринбурге трамвай врезался в грузовик
21:05 | 11.11.2019
В Екатеринбурге в 2020 году состоится турнир претендентов по шахматам
19:04 | 11.11.2019
Обвинила 84-летнего пенсионера в изнасиловании: свердловчанку подозревают в заведомо ложном доносе
18:44 | 11.11.2019
На набережной Исети в Екатеринбурге появится много деревьев и цветов
18:31 | 11.11.2019
Пермяки могут увидеть выставку архивных фотографий «Трамваи на улицах Перми и Дуйсбурга в черно-белом цвете»
18:26 | 11.11.2019
В Екатеринбурге эвакуировали жилой дом из-за загоревшейся проводки
18:24 | 11.11.2019
В Прикамье детям начнут устанавливать протезы для улучшения слуха
18:19 | 11.11.2019
В Перми застройщик вместе с жилым комплексом построит детский сад
18:16 | 11.11.2019
В Каменске-Уральском свердловчанин обнаружил во дворе мину
18:15 | 11.11.2019
Движение по четной стороне улицы Героев Хасана в Перми открыто раньше поставленного срока
17:58 | 11.11.2019
В Нижнем Тагиле уберут дублирующиеся маршруты
17:31 | 11.11.2019
Пропавшая в Екатеринбурге девушка нашлась в колонии общего режима
17:05 | 11.11.2019
МУГИСО определилось с новым директором «Монетный щебеночный завод»
17:00 | 11.11.2019
Пермь начала преображаться к Новому году
16:56 | 11.11.2019
Пермяков приглашают на семинар по управлению многоквартирными домами