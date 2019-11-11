Минувшей ночью из вспыхнувшего дома на Урале спасли девять человек

09:37 | 12.11.2019

Минувшей ночью в Свердловской области в селе Патруши загорелся двухэтажный дом на улице Российской, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



На место происшествия на трёх пожарных машинах прибыли 11 человек личного состава. Из дома по лестничным маршам были эвакуированы восемь жителей, в том числе двое детей. Также одного человека спасли по автолестнице.



В результате возгорания никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»