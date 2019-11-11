Гендиректора «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова признали банкротом

09:18 | 12.11.2019

Фото: Яромир Романов

Руководителя международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова признали банкротом, сообщается в решении Арбитражного суда Свердловской области.



В суд на Данилова подал Александр Кобелев, задолженность перед которым по договору займа составила 7,4 млн рублей. Кроме того, 1,6 млн рублей требует Ольга Букина. Также суд рассматривает требование Сбербанка в размере 235,6 тысяч рублей. Дело о банкротстве будет рассмотрено 16 марта 2020 года.



По словам Игоря Данилова, он выступал поручителем по долгам третьих лиц.



«Я являлся поручителем по долгу, по которому есть исполнительный лист и подан иск о введении процедуры реструктуризации и банкротства, то есть фактически я не брал этих денег, не был заемщиком. Как порядочный человек я написал расписку. Но сделка сорвалась, и с меня решили их взыскать, подали иск о банкротстве. Это как элемент давления на меня - директора крупной компании. Финансовый управляющий посмотрит, насколько требования обоснованы»,- сообщил в беседе с «Интерфакс-Урал» Данилов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»