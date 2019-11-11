23:05 | 11.11.2019

Фото: hc-avto.ru

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с белорусским защитником Николаем Стасенко. Как рассказали в пресс-службе команды, Стасенко будет выступать под 55-м номером.



Хоккеист начинал свою профессиональную спортивную карьеру в минской «Юности», в составе которой выступал пять лет. В 2009 году в составе хабаровского «Амура» дебютировал в КХЛ, где отыграл два сезона, после чего перешел в «Северсталь». Там он играл семь лет, а также был капитаном команды. В 2018 году Стасенко перешел в «Витязь».



В КХЛ Николай набрал 54 (11+43) очка за 417 матчей.



За сборную Беларуссии Стасенко выступает с 2005 года, принимал участие ЧМ и Олимпийских играх.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»