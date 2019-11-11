В Свердловской области из-за аварии без газа остались 119 домов

22:49 | 11.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Белоярском городском округе из-за аварии на газопроводе без газа остались 119 частных жилых домов и 2 школы села Черноусово. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, газопровод был поврежден в результате проведения несанкционированных земляных работ экскаватором.



На данный момент поврежденный участок газопровода перекрыт, жителям села ничего не угрожает.



Планируется, аварийно-восстановительные работы запланированы на 08:00 утра 12 ноября.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»