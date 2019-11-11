На перекрестке улицы Титова и Ремесленного переулка в Екатеринбурге трамвай врезался в грузовик

22:28 | 11.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице сегодня вечером произошло ДТП на перекрестке улицы Титова и Ремесленного переулка. Как рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург», водитель грузовика не успел проскочить перед трамваем, в результате чего произошло столкновение.



В результате на Вторчермете пришлось на несколько часов остановить трамвайное движение. Также из-за произошедшей в час-пик аварии еще больше усилились заторы.



Информации о пострадавших нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»