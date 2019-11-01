Свердловская область получит дополнительный миллиард на строительство ЕКАД

20:27 | 11.11.2019

Фото: bashinform.ru

На строительство и реконструкцию ЕКАД Свердловская область получит дополнительно 1 миллиард из федерального бюджета. Как рассказали в департаменте информполитики региона, деньги будут потрачены на строительство третьего пускового комплекса и реконструкцию участка ЕКАД – Семь Ключей – Большой Исток.



Стоит отметить, что на работы над третьим пусковым комплексом направят 570 млн. Данный участок будет соединять Полевской тракт с Челябинским. Длина участка составит почти 10 км.



На реконструкцию участка ЕКАД – Семь Ключей – Большой Исток, находящийся в режиме критической перегрузки, направят 470 млн. Планируется, что дорогу расширят до четырех полос.



Согласно поручению губернатора Евгения Куйвашева, ЕКАД полностью замкнуть должны к Универсиаде 2023 года.



Добавим, что в этом году на строительство дорог в Свердловской области из федерального бюджета уже направлялись дополнительные 300 млн рублей. В этот раз всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» власти выделили из федерального бюджета 14,7 млрд рублей на модернизацию дорожной инфраструктуры в 36 регионах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»