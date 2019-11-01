На набережной Исети в Екатеринбурге появится много деревьев и цветов

18:44 | 11.11.2019

Фото: 1723.ru

В Екатеринбурге эксперты одобрили концепцию нового линейного парка, который будет располагаться на набережной Исети. Согласно задумке авторов концепции проекта, там должно появиться много деревьев, цветов и кустарников.



Кроме того, на набережной от Куйбышева до Декабристов будут удобные террасы, площадки с выходом к воде, амфитеатр и место для зоны детского отдыха.



По словам завкафедры городского строительства УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Алексея Хриченкова, территория набережной рядом с цирком, мультимедийным историческим парком «Россия – моя история», и УГМК-Ареной, которая появится в Екатеринбурге через несколько лет, должна использоваться в полной мере.



Также Хриченков подчеркнул, что в парке должны быть максимально комфортные условия для родителей с детьми и маломобильных групп населения. Также при разработке идеи проекта архитекторы учли многофункциональность использования в зависимости от времени года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»