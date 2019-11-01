В Екатеринбурге эвакуировали жилого дома из-за загоревшейся проводки

18:26 | 11.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в уральской столице на улице Палисадной эвакуировали жителей шестнадцатиэтажки на улице Палисадной. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в жилом доме загорелись электрощиты.



Уточняется, что щиты загорелись на 6 и 16 этажах. Спасателям пришлось выводить из дома 30 человек, в том числе 7 детей.



Чтобы потушить огонь на место выезжали 10 пожарных на 4 спецмашинах. С пламенем они справились в течение 7 минут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»