В Каменске-Уральском свердловчанин обнаружил во дворе мину

18:16 | 11.11.2019

Фото: francais.rt.com

Житель Каменска-Уральского обнаружил во дворе жилого дома мину. Из-за этого пришлось эвакуировать всех жителей здания.



Речь идет о дворе дома на Белинского, 11. Как рассказали очевидцы в группе ВКонтакте «Инцидент Каменск-Уральский», на место выезжали все спецслужбы города. Им пришлось оцепить зону более чем на час.



Добавим, что всего с целью обеспечения безопасности из дома пришлось вывести 11 взрослых и 8 детей.



То, каким образом снаряд оказался во дворе жилого дома - неизвестно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»