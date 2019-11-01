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17:05 | 11.11.2019

МУГИСО определилось с новым директором «Монетный щебеночный завод»

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области подвело итоги конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия «Монетный щебеночный завод». По результатам подведения итогов конкурса победителем признан Валерий Ездаков, который и возглавлял ГУП последние пять лет.

Напомним, что ГУП СО «Монетный щебеночный завод» создано в декабре 2004 года для производства строительных материалов. Завод, на сегодняшний день, является одним из крупнейших производителей щебня в Екатеринбурге. Вместе с тем заводу также принадлежат медийные активы — «Студия-41» и «4 канал».

© «Вечерние ведомости»

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