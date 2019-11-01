Свердловчанину вынесли приговор за покушение на дачу взятку сотруднику ДПС

16:37 | 11.11.2019

Камышловский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Каменского района Юрия Боталова. Он признан виновным в покушение на дачу взятку в размере 11 тысяч рублей сотруднику ДПС. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчине, с учетом полного признания вины и раскаяния, назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.



По версии следствия, 10 сентября 2019 года Боталов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «ВАЗ – 2115». На 127 км. автодороги «г. Екатеринбург – г. Тюмень» в Камышловском районе он был остановлен нарядом ДПС.



Мужчина пытался склонить инспектора ДПС к непроведению освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, передав полицейскому взятку в виде денег в сумме 11 тыс. рублей. Инспектор не принял переданные ему деньги, и вызвал к служебному автомобилю своих коллег, которые зафиксировали незаконные действия подсудимого по передаче взятки. Вследствие этого преступление не было доведено до конца по независящим от подсудимого обстоятельствам.



Денежные средства в сумме 11 тыс. рублей, являвшиеся предметом преступления, обращены в собственность государства.



Кроме того, необходимо отметить, что ранее, в октябре 2019 года, приговором Камышловского районного суда Юрий Боталов признан по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым ранее административному наказанию за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Боталову назначено наказание в виде обязательных работ сроком 250 часов с лишением права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

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