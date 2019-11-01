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15:56 | 11.11.2019
Фото: Центральная городская библиотека г. Мыски
«Горю Поэзии огнем»: участница уральского поэтического конкурса презентовала сборник стихотворений
Мария порадовала гостей не только чтением стихов, но и виртуозной игрой на скрипке, исполнением лирических песен под гитару, подарила возможность приобрести книгу каждому желающему в любом количестве. Центральная городская библиотека, Библиотека семейного чтения посёлка Ключевой и Библиотека - филиал №2 микрорайона ГРЭС получили из рук Маши, по 3 экземпляра сборника каждая.
Коллективный поэтический сборник «По личным мотивам», выпущенный Свердловской молодежной организацией «МАЙ» и проспонсированный компанией «МОТИВ», содержит в себе произведения семи авторов. Лауреатами конкурса «Горю Поэзии огнем», вошедшими в сборник, стали Мария Берестова из города Мыски, Анастасия Берестова из города Рига, Латвия, Кристина Горячек из Челябинска, Сергей Дрей из села Новый Егорлык, Полина Новикова из Волгограда, Дмитрий Сидякин из города Запорожье, Украина и Антон Школьников из Омска.
Составителем сборника стал Константин Комаров, невероятный поэт, литературный критик, кандидат филологических наук и член Союза российских писателей из города Екатеринбурга.
Напомним, Шестой литературный конкурс «Горю Поэзии огнем», в котором приняло участие 1200 поэтов в возрасте от 6 до 35 лет, прошел в декабре прошлого года. Церемония награждения прошла на сцене театра Эстрады. На мероприятие съехались поэты не только со всей России, но и из-за рубежа.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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