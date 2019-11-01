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15:37 | 11.11.2019

На Урале дебошир может получить уголовку за то, что ударил полицейского

В Кировграде местного жителя 1983 года рождения обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Согласно материалам дела, в начале августа в одной из квартир пьяный мужчина совершал противоправные действия, из-за чего на место вызвали сотрудников полиции, в том числе участкового. Они потребовали мужчину пройти в служебный автомобиль, чтобы уехать в дежурную часть, однако в ответ на это дебошир ударил участкового локтем по лицу.

В настоящее время уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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