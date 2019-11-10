Известны новые имена хедлайнеров «Старого нового рока» в Екатеринбурге

14:53 | 11.11.2019

Фото: yandex.ru

Организаторы последнего фестиваля «Старый новый рок» озвучили имена новых хедлайнеров, которые выступят в Ельцин-центре 13 января.



Ими стали музыкальные коллективы «Junkyard Storytellaz» (Санкт-Петербург), «OQJAV» (Москва) и «Coperniquo» (Зальцбург, Австрия).



Как сообщает пресс-служба фестиваля, группа «Junkyard Storytellaz» играет соул-музыку, вышедшую из джаза и фанка. «OQJAV» — это чувственный инди-поп с современным танцем и фортепианной ностальгией. В свою очередь зальцбургская группа «Coperniquo» выступает за бескомпромиссный рок.



Отметим, ранее анонсировались хедлайнеры «Старого нового рока» – рок-группы «ТОП», «Ва-банкъ» и «Чайф».



Как сообщалось ранее, этот год станет последним для уральского рок-фестиваля. Несмотря на заявление директора фестиваля Евгения Горенбурга, мероприятие второй год подряд является одним из самых финансируемых Фондом президентских грантов проектом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»