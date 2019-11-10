Рыбаку из Нижнего Тагила дали «условку» за незаконный вылов 11-ти лещей

14:21 | 11.11.2019

Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области

Жителю Нижнего Тагила, обвиняемому в незаконном вылове 11 лещей на Черноисточинском водохранилище, вынесли приговор. Как сообщили корреспонденту veved.ru в Пригородном районном суде Свердловской области, гражданину К. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Напомним, что по версии следствия, 2 июня 2019 года мужчина совместно со своим знакомым ловил рыбу в Черноисточинском водохранилище. Вместе они, используя сети, добыли 11 лещей, причинив ущерб государству на 11 тыс. рублей. Согласно УК РФ, ему грозило наказание в вид лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в 1 млн рублей.



Вероятно, испугавшись наказания в виде реального лишения свободы, в середине августа, после начала судебного процесса, мужчина скрылся от суда. В октябре, после того как он объявился, судебное разбирательство было продолжено. Не исключено, что горе-рыбак подаст аппеляционную жалобу на приговор ввиду его чрезмерной суровости.

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