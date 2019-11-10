Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

14:21 | 11.11.2019

Фото: пресс-служба Рыбоохраны Свердловской области

Рыбаку из Нижнего Тагила дали «условку» за незаконный вылов 11-ти лещей

Жителю Нижнего Тагила, обвиняемому в незаконном вылове 11 лещей на Черноисточинском водохранилище, вынесли приговор. Как сообщили корреспонденту veved.ru в Пригородном районном суде Свердловской области, гражданину К. назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Напомним, что по версии следствия, 2 июня 2019 года мужчина совместно со своим знакомым ловил рыбу в Черноисточинском водохранилище. Вместе они, используя сети, добыли 11 лещей, причинив ущерб государству на 11 тыс. рублей. Согласно УК РФ, ему грозило наказание в вид лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в 1 млн рублей.

Вероятно, испугавшись наказания в виде реального лишения свободы, в середине августа, после начала судебного процесса, мужчина скрылся от суда. В октябре, после того как он объявился, судебное разбирательство было продолжено. Не исключено, что горе-рыбак подаст аппеляционную жалобу на приговор ввиду его чрезмерной суровости.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:10 | 11.11.2019
Расселение аварийного жилья в Прикамье создает спрос на современные технологии в строительстве

14:53 | 11.11.2019
Известны новые имена хедлайнеров «Старого нового рока» в Екатеринбурге

14:32 | 11.11.2019
Пермяков приглашают принять участие в фотоконкурсе «Птицы на кормушках»

14:28 | 11.11.2019
Специалисты ресурсного центра ЧелГУ расскажут молодым людям с инвалидностью, как поступить в вуз

14:21 | 11.11.2019
Рыбаку из Нижнего Тагила дали «условку» за незаконный вылов 11-ти лещей

14:05 | 11.11.2019
Житель Екатеринбурга скончался на борту самолета

14:00 | 11.11.2019
Режиссер из Пермского края вышла в финал Национальной молодежной кинопремии

13:55 | 11.11.2019
Жители Прикамья смогут оформить справку о составе семьи через МФЦ

13:25 | 11.11.2019
Владимир Шахрин поблагодарил екатеринбургских рабочих за спасение собаки из озера

12:53 | 11.11.2019
Глава Екатеринбурга представил коллективу ЕМУП «Водоканал» нового директора

12:26 | 11.11.2019
В Белоярке юрист оказалась на скамье подсудимых за мошеннические сделки с земельными участками

12:18 | 11.11.2019
Участникам «Теплого забега» в Перми удалось собрать порядка 1,5 млн рублей для тяжелобольных детей

12:04 | 11.11.2019
На тюменской трассе введут реверсивное движение из-за ремонта ж/д переезда

11:56 | 11.11.2019
Мэр Перми Дмитрий Самойлов отправил глав районов «в поля» контролировать обработку и очистку тротуаров

11:56 | 11.11.2019
В уральской столице осудят обвиняемого в убийстве девятилетней давности

11:52 | 11.11.2019
В Перми ожидаются осадки

11:28 | 11.11.2019
В Екатеринбурге задержали осужденного, сбежавшего из колонии

11:01 | 11.11.2019
На Уралмаше начали сносить кафе, демонтажа которого добивались два года

10:52 | 11.11.2019
Злая шутка: «труп» на Макаровском мосту в Екатеринбурге оказался чучелом

10:42 | 11.11.2019
Прокуратура Верхней Салды проверила детский сад, из которого сбежал ребенок

10:19 | 11.11.2019
Депутаты Екатеринбурга отстояли минимальную ставку налога на имущество физических лиц

10:04 | 11.11.2019
Двое полицейских отпраздновали в Екатеринбурге профессиональный праздник пьяными за рулем

09:59 | 11.11.2019
В Свердловской области пропала бабушка, которая не ориентируется в пространстве

09:43 | 11.11.2019
Криминал или шутка? В Екатеринбурге на Макаровском мосту висит мешок, напоминающий человеческое тело

09:33 | 11.11.2019
Открытие перекрестка на Эльмаше вновь перенесли

09:09 | 11.11.2019
В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница

00:17 | 11.11.2019
В Свердловскую область едет все больше мигрантов: официальные цифры

10.11.2019

21:11 | 10.11.2019
С начала года на Среднем Урале в пожарах погибло 70 человек

20:35 | 10.11.2019
В столице Урала ищут пропавшего мужчину

20:13 | 10.11.2019
В Екатеринбурге перенесли открытие движения по улице Просторная

19:54 | 10.11.2019
Волейболистки «Уралочки-НТМК» потерпели первое поражение в чемпионате России

19:18 | 10.11.2019
В Нижнем Тагиле загорелся офис

18:45 | 10.11.2019
В столице Урала отменили концерт грузинского ансамбля

17:58 | 10.11.2019
Ветрено и скользко: прогноз погоды в Екатеринбурге на начало недели

16:55 | 10.11.2019
Водитель не заметил огня: в Екатеринбурге вспыхнул пассажирский автобус

15:58 | 10.11.2019
В свердловские колонии привезли на службу пять щенков





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 