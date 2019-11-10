Житель Екатеринбурга скончался на борту самолета

14:05 | 11.11.2019

Фото: goodfon.ru

Житель Екатеринбурга умер в самолете, следовавшем по рейсу Сургут-Махачкала. На данный момент проводится проверка по факту случившегося.



Как сообщает Южное следственное управление на транспорте СК, инцидент произошел 8 ноября. В ходе проверки уже были опрошены очевидцы случившегося и супруга погибшего.



По предварительным данным, 66-летний пассажир страдал онкозаболеванием.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»