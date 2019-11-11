Владимир Шахрин поблагодарил екатеринбургских рабочих за спасение собаки из озера

13:25 | 11.11.2019

Фото: Артур Зиганшин / Инстаграм

В Екатеринбурге сегодня утром бригаду строителей, спасших собаку, которая провалилась по лёд, лично поблагодарили лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и директор Шарташсеого лесопарка Артур Зиганшин.



Как написал директор лесопарка в Instagram, они приехали сегодня на Шарташ, чтобы лично поблагодарить Алексея Салавата и Сергея, которые спасли тонущую собаку из озера. Им подарили памятные подарки и благодарственные письма.



Напомним, что бригада рабочих услышала лай собаки, подъехала к озеру на экскаваторе и с помощью ковша спасла животное.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»