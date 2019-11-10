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12:53 | 11.11.2019

фото предоставлено МУП «Водоканал»

Глава Екатеринбурга представил коллективу ЕМУП «Водоканал» нового директора

Александр Высокинский сегодня, 11 ноября представил коллективу МУП «Водоканал» нового генерального директора. Им стал Евгений Лузгин, который до сегодняшнего дня занимал должность руководителя Южной аэрационной станции, а еще ранее руководил службой производства и капитального строительства МУП «Водоканал».

Евгений Лузгин окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», а также получил образование на кафедре водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского колледжа транспортного строительства.

В новой должности он сменит Александра Разбойникова, который был назначен и.о. гендиректора в августе этого года.

© «Вечерние ведомости»

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