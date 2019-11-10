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12:26 | 11.11.2019
В Белоярке юрист оказалась на скамье подсудимых за мошеннические сделки с земельными участками
Пользуясь выданными нотариальными доверенностями, она незаконно приобретала право собственности на земельные участки, правообладателем которых являлся Белоярский городской округу. Своими действиями Кузнецова Е.С. причинила материальный ущерб БГО на общую сумму 2 263 000 рублей.
В настоящее время дело поступило для рассмотрения по существу в Белоярский районный суд, Кузнецова Е.С. обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.
© «Вечерние ведомости»
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