В Белоярке юрист оказалась на скамье подсудимых за мошеннические сделки с земельными участками

12:26 | 11.11.2019

В Белоярском городском округе женщина-юрист оказалась на скамье подсудимых за мошеннические сделки с земельными участками. По версии следствия, Кузнецова Е.С. оказывала юридические услуги, в том числе представляла интересы клиентов в госорганах на основании данных ей доверенностей, а также оказывала услуги по оформлению в собственность земельных участков, сообщает пресс-служба районного суда.



Пользуясь выданными нотариальными доверенностями, она незаконно приобретала право собственности на земельные участки, правообладателем которых являлся Белоярский городской округу. Своими действиями Кузнецова Е.С. причинила материальный ущерб БГО на общую сумму 2 263 000 рублей.



В настоящее время дело поступило для рассмотрения по существу в Белоярский районный суд, Кузнецова Е.С. обвиняется в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

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