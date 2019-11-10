На тюменской трассе введут реверсивное движение из-за ремонта ж/д переезда

12:04 | 11.11.2019

14 и 15 ноября с 08-00 до 18-00 Свердловская железная дорога будет проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде на 48-м километре федеральной трассы Р-351, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор». В связи с этим здесь будет введено реверсивное движение на время ремонта.



Альтернативный объезд будет организован через поселок Студенческий. На месте будут выставлены регулировщики.



В ФКУ «Уралуправтодор» просят водителей следить за знаками и соблюдать скоростной режим.

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